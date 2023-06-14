غسان سكاف للـLBCI: نتطلع الى جلسة تستنسخ جلسة انتخاب فرنجية الجدّ اذ للمرة الاولى منذ سنوات نشهد معركة رئاسية بطريقة ديمقراطية وهدف المبادرة كان الاسراع في انهاء الفراغ ونتيجتها كانت الوصول الى تقاطع على اسم جهاد ازعور وكسرنا الجمود في الملف الرئاسي

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