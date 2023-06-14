غسان سكاف للـLBCI: الورقة البيضاء هي موقف اللاموقف

ستريدا جعجع للـLBCI: ادعو النواب الرماديين الى التصويت المفيد والى من باستطاعته انقاذ لبنان وازعور هو مرشح توافقي وغير استفزازي

ستريدا جعجع للـLBCI: ادعو النواب الرماديين الى التصويت المفيد والى من باستطاعته انقاذ لبنان وازعور هو مرشح توافقي وغير استفزازي

غسان سكاف للـLBCI: نتطلع الى جلسة تستنسخ جلسة انتخاب فرنجية الجدّ اذ للمرة الاولى منذ سنوات نشهد معركة رئاسية بطريقة ديمقراطية وهدف المبادرة كان الاسراع في انهاء الفراغ ونتيجتها كانت الوصول الى تقاطع على اسم جهاد ازعور وكسرنا الجمود في الملف الرئاسي