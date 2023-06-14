حسين الحاج حسن: مرشحنا فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية

أحمد الخير: صوّتنا للبنان الجديد ونحن ضدّ ما حصل في الجلسة ولو كان هناك دورة ثانية كنّا سنصوّت لمرشّح نعلنه قريبًا

أحمد الخير: صوّتنا للبنان الجديد ونحن ضدّ ما حصل في الجلسة ولو كان هناك دورة ثانية كنّا سنصوّت لمرشّح نعلنه قريبًا

ستريدا جعجع: الاصوات المقترعة مجموعها 127 ورقة وليس 128 وطلبنا من بري اعادة التصويت من جديد وهذا ما كان يجب أن يحصل وما حصل لا يليق بنا ولا بالمجلس النيابي