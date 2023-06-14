ستريدا جعجع: الاصوات المقترعة مجموعها 127 ورقة وليس 128 وطلبنا من بري اعادة التصويت من جديد وهذا ما كان يجب أن يحصل وما حصل لا يليق بنا ولا بالمجلس النيابي

حسين الحاج حسن: العملية الانتخابية جرت اليوم وكل نائب أدلى بصوته والنتيجة لم تؤدِ الى رئيس بسبب الانقسام السياسي الحاصل في البلد وندعو الى الحوار والتلاقي ولدينا مرشحنا الذي ندعمه والذي صوّتنا له اليوم

السابق