أحمد الخير: صوّتنا للبنان الجديد ونحن ضدّ ما حصل في الجلسة ولو كان هناك دورة ثانية كنّا سنصوّت لمرشّح نعلنه قريبًا

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