قاسم هاشم: البلد لا يحمل الفراغ ولكن فلنسأل من انتظر سنتين لانتخاب رئيس

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جورج عدوان: لا أحد يمكنه فرض ارادته على النواب وما من ترهيب ولا كلام عالي النبرة بإمكانه ان يؤثر على قناعات اللبنانيين ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية علينا