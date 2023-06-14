جورج عدوان: لا أحد يمكنه فرض ارادته على النواب وما من ترهيب ولا كلام عالي النبرة بإمكانه ان يؤثر على قناعات اللبنانيين ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية علينا

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