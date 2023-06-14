سامي الجميل: ما حصل اليوم انتفاضة حقيقية وأحيي بعض نواب التغيير وهناك اشخاص اعتقدنا لا جرأة لديهم بأخذ هذا الخيار لكنها أخذته

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سامي الجميّل: الانتفاضة اليوم جمعت عددا كبيرا من النواب وأحيي كل من التزم بالتصويت رغم الضغوط والتهديدات التي طالت مجموعة من النواب ونحن نتعرّض لحملة تخوين منذ فترة