معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش تنفذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين دخلوا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي

هل سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم ومخصّصاتهم قبل عيد الأضحى في نهاية حزيران؟ (الاخبار)

هل سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم ومخصّصاتهم قبل عيد الأضحى في نهاية حزيران؟ (الاخبار)

ترامب يُغادر مقرّ المحكمة في فلوريدا بعد قليل إثر السماح له بالمغادرة من دون شروط