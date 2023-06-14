مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 144 مليون بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد

التالي

سليم عون للـLBCI: لا اعتقد هناك نواب سيشذون عن القاعدة ولا احد لديه الرغبة بترك تكتله ولسنا مجبرين على شيء ولدينا كامل الحرية وبالتالي نتشاور للاتفاق على موقف واحد ولهذا نحن مجموعة تكتل