علي حسن خليل للـLBCI: قبل أن نعلن تأييدنا لفرنجية دعينا الى الحوار وكان هناك رفض واضح من قبل القوات والتيار الوطني

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النائب فادي كرم للـLBCI: طرحنا وطنيّ وتَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد أزعور 65 صوتًا يعني هناك رئيس شرعيّ في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا