معوض للـLBCI: إنتقلنا من مرشح معارضة إلى مرشح عادل للإصطفافات ولو حصلت الدورة الثانية اليوم لكان أزعور رئيسًا

سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة

سجيع عطية للـLBCI: لا زلنا على موقفنا وعلى مسافة واحدة من الجميع والحياد الايجابي وفتح المجال للحوار والتلاقي وسنذهب نحو كتابة شعار معيّن خلال الجلسة

النائب فادي كرم للـLBCI: على الزملاء أن يكونوا واقعيين يجب عليهم التفاهم مع مختلف الاطراف وليس بإمكانهم أن يأتوا برئيس لوحدهم وأزعور لم يكن مرشح القوات أو التيار بل التقوا عليه لأنه من يمثّل مطالبنا المشتركة