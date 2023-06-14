النائب وضاح الصادق لـ حوار المرحلة: خسر لبنان ولم ينتصر أحد والإنتصار للمجلس النيابي كان لو خرجنا برئيس

مارك ضو للـLBCI: الارقام المرتفعة في الاصوات لأزعور قد تؤدي الى محاولات جدية لحسم الرأي لصالحه لاحقا

مارك ضو للـLBCI: الارقام المرتفعة في الاصوات لأزعور قد تؤدي الى محاولات جدية لحسم الرأي لصالحه لاحقا

اديب عبد المسيح للـLBCI: نتوقع ان يكون هناك أقله 62 صوتا لجهاد ازعور مع الزملاء النواب الذين أعلنوا انهم سينتخبونه