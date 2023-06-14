الصادق لـ حوار المرحلة: إقترحت على بري سابقًا أن يجري لقاءات ثنائية ولم أحصل على أي جواب ونذهب إلى الحوار عندما يعلن الفريق الآخر عدم تمسكه بسليمان فرنجية

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