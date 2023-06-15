أوجيرو: عطل طرأ في سنترال صوفر بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

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