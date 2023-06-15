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o
متن
25
o
كسروان
25
o
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o
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o
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أوجيرو: عطل طرأ في سنترال صوفر بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
آخر الأخبار
2023-06-15 | 02:36
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أوجيرو: عطل طرأ في سنترال صوفر بسب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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