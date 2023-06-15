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الكرملين يقول إن منع أستراليا روسيا من بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا ناجم عن "الروسوفوبيا"

آخر الأخبار
2023-06-15 | 05:57
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الكرملين يقول إن منع أستراليا روسيا من بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا ناجم عن &quot;الروسوفوبيا&quot;
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الكرملين يقول إن منع أستراليا روسيا من بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا ناجم عن "الروسوفوبيا"

 
 
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