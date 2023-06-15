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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير" ولكن في طور الاستقرار
آخر الأخبار
2023-06-15 | 09:55
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير" ولكن في طور الاستقرار
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