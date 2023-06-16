بيضون للـLBCI: بري يريد أن تكون الجلسة منتجة لان لعبة التوازنات أظهرت أن هذه الارقام لا يمكنها إيصال رئيس وليس المقصود شخص جهاد أزعور

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بيضون للـLBCI: لا نريد أن نأتي بأي مرشح تحد حتى مرشحنا لأننا نفكر الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية والطريقة التي أتى بها أزعور جعلته مرشح تحد لضرب مرشح فريق آخر