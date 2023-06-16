بيضون للـLBCI: لا نريد أن نأتي بأي مرشح تحد حتى مرشحنا لأننا نفكر الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية والطريقة التي أتى بها أزعور جعلته مرشح تحد لضرب مرشح فريق آخر

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك