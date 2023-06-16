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بيضون للـLBCI: بالورقة البيضاء كنا نعطي فرصة لكل القوى الجلوس على الطاولة والتقاطع على مرشح ولكن لاحقا قمنا بإعلان مرشحنا بعد انتقادات الورقة البيضاء خصوصا وانها لم توصل الى الهدف

آخر الأخبار
2023-06-16 | 03:29
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بيضون للـLBCI: بالورقة البيضاء كنا نعطي فرصة لكل القوى الجلوس على الطاولة والتقاطع على مرشح ولكن لاحقا قمنا بإعلان مرشحنا بعد انتقادات الورقة البيضاء خصوصا وانها لم توصل الى الهدف
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بيضون للـLBCI: بالورقة البيضاء كنا نعطي فرصة لكل القوى الجلوس على الطاولة والتقاطع على مرشح ولكن لاحقا قمنا بإعلان مرشحنا بعد انتقادات الورقة البيضاء خصوصا وانها لم توصل الى الهدف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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