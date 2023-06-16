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o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
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o
الشمال
28
o
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25
o
البقاع
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بيضون للـLBCI: المبادرة الفرنسية ستُشَرع مرة اخرى مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات ونحن منفتحون
آخر الأخبار
2023-06-16 | 03:48
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بيضون للـLBCI: المبادرة الفرنسية ستُشَرع مرة اخرى مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات ونحن منفتحون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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