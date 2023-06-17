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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-06-16 | 23:54
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و11 جريحًا في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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