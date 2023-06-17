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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى المقاصد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71117616

آخر الأخبار
2023-06-17 | 04:27
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى المقاصد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71117616
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى المقاصد.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71117616

 
 
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