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وزير الخارجية السعودي: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة

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2023-06-17 | 10:06
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وزير الخارجية السعودي: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة
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وزير الخارجية السعودي: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة

 
 
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