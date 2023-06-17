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التحكم المروري: 3 جرحى في تدهور سيارة على طريق كفرملكي- حلبا
آخر الأخبار
2023-06-17 | 12:13
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التحكم المروري: 3 جرحى في تدهور سيارة على طريق كفرملكي- حلبا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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