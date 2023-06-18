احصاءات غرفة التحكم المروري: تسعة جرحة في ستة حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

مشهد مرعب... كيف ​يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)

مشهد مرعب... كيف ​يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)

لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب