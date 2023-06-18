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الراعي في عظة الأحد: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟

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2023-06-18 | 04:00
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الراعي في عظة الأحد: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟
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الراعي في عظة الأحد: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب الرئيس حيث انتهك الدستور بدم بارد؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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