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طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": عدم وجود فيتو سعودي على مرشح حرّك الملف الرئاسي وبأي لحظة نرى فرصة لتحريك المياه الراكدة لن نفوتها

آخر الأخبار
2023-06-18 | 14:33
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طوني فرنجية لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: عدم وجود فيتو سعودي على مرشح حرّك الملف الرئاسي وبأي لحظة نرى فرصة لتحريك المياه الراكدة لن نفوتها
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طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": عدم وجود فيتو سعودي على مرشح حرّك الملف الرئاسي وبأي لحظة نرى فرصة لتحريك المياه الراكدة لن نفوتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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