طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": سليمان فرنجية لا يفرط بلبنان ونحن نعد ونوفي ولا نقول "ما خلّونا" وسنطرح طاولة حوار واستراتيجية دفاعية والظروف بين الآن وبين عهد الرئيس عون اختلفت فالمنطقة تدخل الى مرحلة مختلفة

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