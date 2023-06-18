طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك

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