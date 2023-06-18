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طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في اللحظة التي تتوفر فيها جدوى من الجلسة سيدعو بري لها لانتخاب رئيس للجمهورية واعتقد انه سيدعو قريبا للجلسة رقم ١٣
آخر الأخبار
2023-06-18 | 15:13
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طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في اللحظة التي تتوفر فيها جدوى من الجلسة سيدعو بري لها لانتخاب رئيس للجمهورية واعتقد انه سيدعو قريبا للجلسة رقم ١٣
*
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