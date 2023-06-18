طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال أراد البطريرك أو اي مرجع آخر اراد الدعوة للحوار نأمل أن يكون داخليا وطنياً وجامعاً ولكن ان كان هناك نية فلن نختلف على المكان

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