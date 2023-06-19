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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ

آخر الأخبار
2023-06-19 | 03:39
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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
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أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ

 
 
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