اعتراض نواب "التيار" على اضافة ٤ الاف مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة المطروح من خارج جدول اعمال الجلسة من قبل لجنة الصحة وبري يحيله الى اللجان المشتركة

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