شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية

شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية

اعتراض نواب "التيار" على اضافة ٤ الاف مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة المطروح من خارج جدول اعمال الجلسة من قبل لجنة الصحة وبري يحيله الى اللجان المشتركة