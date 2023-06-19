شي يأمل أن تساهم زيارة بلينكن للصين "إيجابيًا" في العلاقات الثنائية

عبّر الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي التقاه في بكين الإثنين عن أمله في أن تساهم زيارته "إيجابيًا" في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية.





ونقلت القناة عن شي قوله لبلينكن "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائمًا على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيًا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".