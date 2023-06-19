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باسيل لـ عشرين_30: الفراغ بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب والأزمة أبعد من الرئاسة وهي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل
آخر الأخبار
2023-06-19 | 14:30
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باسيل لـ عشرين_30: الفراغ بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب والأزمة أبعد من الرئاسة وهي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي
اخترنا لكم
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باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى
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باسيل لـ عشرين_30: أزمة الثقة مع جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وفي كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لعون كان المحاصصة
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