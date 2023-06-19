باسيل لـ عشرين_30: الفراغ بسبب الدستور وتركيبة لبنان وبغياب الراعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي والحل هو بانتخاب مباشر من الشعب والأزمة أبعد من الرئاسة وهي أزمة كيان ووطن ودولة أما الحل فهو تحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء اسرائيل

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