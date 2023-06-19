باسيل لـ عشرين_30: لا إمكانية اليوم لرفاهية الوقت ولا إمكانية لفرض رئيس والاستراتيجية هي التوافق وأي انتظار هو مميت فسنعود الى التوافق في الأخير

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