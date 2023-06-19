باسيل لـ عشرين_30: هناك نظام في التيار الوطني فيه حرية وديمقراطية وسأتّخذ إجراءات في مسألة من لم يلتزم بقرار انتخاب أزعور وسأحيله للهيئة المعنية وسيأخذ مساره اللازم في التيار

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