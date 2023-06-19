باسيل لـ عشرين_30: أزمة الثقة مع جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وفي كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لعون كان المحاصصة

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