الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

باسيل لـ عشرين_30: اذا حصلت انتخابات نيابية مبكرة فنحن كتيار "مرتاحين" وإذا كان طرح الانتخابات المبكرة رسالة من بري فهي مردودة مع الشكر ونوابنا أخذناهم بأصواتنا

آخر الأخبار
2023-06-19 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
باسيل لـ عشرين_30: اذا حصلت انتخابات نيابية مبكرة فنحن كتيار &quot;مرتاحين&quot; وإذا كان طرح الانتخابات المبكرة رسالة من بري فهي مردودة مع الشكر ونوابنا أخذناهم بأصواتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
باسيل لـ عشرين_30: اذا حصلت انتخابات نيابية مبكرة فنحن كتيار "مرتاحين" وإذا كان طرح الانتخابات المبكرة رسالة من بري فهي مردودة مع الشكر ونوابنا أخذناهم بأصواتنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

عشرين_30:

انتخابات

نيابية

مبكرة

كتيار

"مرتاحين"

الانتخابات

المبكرة

رسالة

مردودة

الشكر

ونوابنا

أخذناهم

بأصواتنا

LBCI التالي
طقس رطب ومعتدل يؤثر على لبنان.. اليكم التفاصيل
الرأس المدبّر لعصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع في قبضة شعبة المعلومات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:02

ماكرون: فرنسا وبلجيكا وإستونيا والمجر وقبرص ستشترك في شراء صواريخ ميسترال أرض-جو

LBCI
أخبار لبنان
16:17

خريجو دفعة 2023 في ثانوية رفيق الحريري: لا إصابات في انفجار المفرقعة في الهلالية

LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
آخر الأخبار
15:46

باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:46

باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى

LBCI
آخر الأخبار
15:28

باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي

LBCI
آخر الأخبار
14:49

باسيل لـ عشرين_30: أزمة الثقة مع جعجع عمرها 60 سنة وليس 6 سنوات وفي كلّ تاريخنا لا يوجد ما يسمح بالتشكيك فينا والاتفاق ضرب في العمق عندما تمّ التخلي عن شريك العهد وهو رئيس الحكومة والذي كان هناك بندًا حوله وشرط القوات للتصويت لعون كان المحاصصة

LBCI
آخر الأخبار
14:49

باسيل لـ عشرين_30: هناك نظام في التيار الوطني فيه حرية وديمقراطية وسأتّخذ إجراءات في مسألة من لم يلتزم بقرار انتخاب أزعور وسأحيله للهيئة المعنية وسيأخذ مساره اللازم في التيار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:22

مقتل تلميذة في إطلاق نار في مدرسة في البرازيل

LBCI
حال الطقس
2023-03-16

عودة الارتفاع بدرجات الحرارة..

LBCI
منوعات
02:43

للمرة الرابعة وفي سن الـ85 عاماً... المخرج الفرنسي كلود لولوش يتزوج

LBCI
أخبار دولية
2023-06-17

مقتل سبعة جنود جراء إنفجار لغم في جنوب شرق النيجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

أهلا بهالطلة بمشمش - عكار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:27

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

LBCI
امن وقضاء
09:57

دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل

LBCI
خبر عاجل
04:37

ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
خبر عاجل
04:40

مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

LBCI
فنّ
05:50

ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"

LBCI
امن وقضاء
12:17

موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي

LBCI
فنّ
06:33

نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More