باسيل لـ عشرين_30: القطريون يطلبون حلًّا واسم جوزيف عون هو من الاسماء المطروحة ولست ضده لكن لا أرى أنه ينطبق عليه المشروع الاصلاحي

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