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27
o
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o
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o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-06-20 | 02:28
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى
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