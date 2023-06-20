بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!

بعد زواجها من روبوت محادثة... روزانا تعلن عن نيتها في العثور على الحبّ الحقيقي ولكن!

باسيل لـ عشرين_30:نحن "حملنا يلي ما بينحمل" وواجبنا أن نقف مع مكوّن لبناني ضدّ إسرائيل وضدّ داعش ولن نسمح بخايارات تدميرية لكن هذا لا يعني ذوباننا في الآخرين وانصياعنا لقراراتهم واذا نحن سيتم تخويننا لا أعرف من سيبقى