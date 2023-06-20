الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمة

آخر الأخبار
2023-06-20 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أوجيرو&quot;: عطل طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"أوجيرو": عطل طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف الخدمة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

سنترال

طرابلس

التبانة

الضغط

المولدات

الخدمة

LBCI التالي
مسلسل "لعبة الحبار" يستعدّ للموسم الثاني... ونتفليكس تكشف عن تفاصيل جديدة!
الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:44

مستشفيات أجيبادم في تركيا... عمليات إعادة البناء الشاملة للأطراف بعد سرطان العظام

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
رياضة
08:12

رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

LBCI
آخر الأخبار
08:06

مريض بحاجة الى دم من فئة A+. للتبرع في مركز الصليب الاحمر في جونية: 71667493

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:44

مستشفيات أجيبادم في تركيا... عمليات إعادة البناء الشاملة للأطراف بعد سرطان العظام

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
رياضة
08:12

رونالدو يوضح حقيقة إعتزاله اللعب دوليًا

LBCI
آخر الأخبار
08:06

مريض بحاجة الى دم من فئة A+. للتبرع في مركز الصليب الاحمر في جونية: 71667493

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-06-13

باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع

LBCI
أخبار دولية
2023-06-09

بريطانيا تعترض طائرات روسية قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي

LBCI
أخبار لبنان
16:17

خريجو دفعة 2023 في ثانوية رفيق الحريري: لا إصابات في انفجار المفرقعة في الهلالية

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-13

الجيش الروسي يعلن الاستيلاء على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أميركية في أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:54

باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
04:49

معلومات للـLBCI: كارلوس غصن يتقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد شركة نيسان وموظفين فيها بتهمة التآمر عليه لاخراجه من الشركة بصورة غير مشروعة اي عبر تلفيق تهم جنائية وطالب بتعويض مالي ضخم

LBCI
فنّ
04:53

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها على ناريغ ناربيكيان

LBCI
امن وقضاء
09:57

دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل

LBCI
خبر عاجل
08:14

الامن العام يعلن الحصول على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق في مهلة 30 يوما

LBCI
أخبار دولية
08:55

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي

LBCI
امن وقضاء
12:17

موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي

LBCI
فنّ
04:49

ماريتا الحلاني في صور جديدة من المالديف.. احتشامها في شهر العسل يثير إعجاب الجمهور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More