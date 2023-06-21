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بدء جلسة مجلس الوزراء
آخر الأخبار
2023-06-21 | 02:44
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بدء جلسة مجلس الوزراء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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