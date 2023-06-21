بيار بو عاصي لـ"حوار المرحلة": أعتقد أن لودريان لا يحمل أية مبادرة وماكرون لجأ الى لودريان بعد فشل المبادرة السابقة و"القوات" ستبلغه أنّ أفضل حل للاستحقاق الرئاسي يكون بالاحتكام الى اللعبة الديمقراطية

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