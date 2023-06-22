لودريان من بكركي: هدف الزيارة المساعدة في الخروج من الازمة التي يمر بها لبنان وكان لنا لقاء مطول وتطرقنا الى الأزمة السياسة والاجتماعية وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي

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