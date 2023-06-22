اوساط مشاركة في اجتماع معراب: لا افضليات لفرنسا في الملف الرئاسي وهي مستعدة للقيام بوساطة بين الافرقاء اللبنانيين لكن الحل يجب ان يكون لبنانيا والموفد الفرنسي مدرك لصعوبة المهمة

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