باسيل: الايطاليون مقيّدون بالنازحين ونتيجة النزوح تخريب للنسيج السكاني وازمتنا غير مفصولة عن الأزمة العالمية أما الفرق فهو أن لبنان عدد سكانه قليل فهو الاول في العالم بكثافة النزوح والاول في هجرة مواطنيه

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