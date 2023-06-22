باسيل: من يقول إن الاسد لا يريد عودة النازحين فليختبره ويتأكد اذا كان سيمنعهم وقسم من المجتمع الدولي متواطئ والقسم الثاني هو عاجز أو متفرّج والحل معهم ليس بالمنطق والاقناع إنما بـ"البرلمانات"

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